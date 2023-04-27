Генштаб: Идут тяжелые бои за Бахмут, атаки россиян на Марьинку и Авдеевку отбиты – карта
В минувшие сутки продолжались тяжелые бои за Бахмут, Силы обороны отбили атаки россиян на Марьинку и Авдеевку. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 27 апреля.
Основные усилия российские оккупанты сосредоточивали на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Подразделения Сил обороны отбили 54 атаки противника на указанных участках фронта.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут.
Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василевка и Ивановское.
На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского, успеха не имели.
На Марьинском направлении Силы обороны отбили атаки оккупантов в районе Марьинки.
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Ракетные войска и артиллерия поразили два средства противовоздушной обороны и еще два важных военных объекта противника.
- 26 апреля главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ находятся в "хорошем положении" для наступления.
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