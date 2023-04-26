Главком НАТО в Европе: ВСУ в хорошем положении для наступления. Работали над внезапностью

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные Силы Украины находятся в "хорошем положении" для наступления. Об этом он сообщил во время выступления в Конгрессе США, цитирует его CNN.

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По его словам, согласно моделированию, которое союзники провели вместе с Украиной, она находится в хорошем положении для контратаки.

"США работали с ними над возможным внезапным нападением. Сухопутные силы России сегодня больше, чем они были в начале конфликта, несмотря на многочисленные потери", — сказал Каволи.

Он отметил, что армия РФ "несколько деградировала", но увеличила свою численность.

Генерал заявил, что у россиян еще есть множество единиц тактической авиации.

"Поэтому они по-прежнему используют всю эту обычную мощность и смешивают ее всю вместе", — подчеркнул военачальник.

Ранее Каволи заявил, что ВСУ получили более 98% обещанных для наступления боевых машин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.

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Дмитро Гриниченко

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