Потери: ВСУ уничтожили 720 россиян, сожгли 11 БМП, шесть танков и вертолет
25.03.2023, 09:40
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины уничтожили 720 россиян, сожгли 11 БМП, шесть танков и вертолет за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личный состав: 169 890 человек (+720);
— танки: 3580 (+6);
— боевые бронированные машины: 6932 (+11);
— артиллерийские системы: 2623 (+7);
— РСЗО: 520 (+9);
— средства ПВО: 276;
— самолеты: 305;
— вертолеты: 291 (+1);
— БПЛА: 2214 (+6);
— крылатые ракеты: 911;
— корабли/катера: 18;
— автотехника и автоцистерны: 5483 (+19);
— специальная техника: 279 (+2).
- Генштаб сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, пытались наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Кременной.
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