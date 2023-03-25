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Потери: ВСУ уничтожили 720 россиян, сожгли 11 БМП, шесть танков и вертолет

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 09:40
Потери: ВСУ уничтожили 720 россиян, сожгли 11 БМП, шесть танков и вертолет - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 720 россиян, сожгли 11 БМП, шесть танков и вертолет за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личный состав: 169 890 человек (+720);

— танки: 3580 (+6);

— боевые бронированные машины: 6932 (+11);

— артиллерийские системы: 2623 (+7);

— РСЗО: 520 (+9);

— средства ПВО: 276;

— самолеты: 305;

— вертолеты: 291 (+1);

— БПЛА: 2214 (+6);

— крылатые ракеты: 911;

— корабли/катера: 18;

— автотехника и автоцистерны: 5483 (+19);

— специальная техника: 279 (+2).

Потери: ВСУ уничтожили 720 россиян, сожгли 11 БМП, шесть танков и вертолет
  • Генштаб сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, пытались наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Кременной.

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Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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