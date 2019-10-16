Повестка дня Верховной Рады на сегодня: список законопроектов

Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроектов, за которые не успела проголосовать вчера. Повестка пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

Парламент начнет работу в 10:00. Во втором чтении Рада может принять реформу органов судейского управления, ввести ответственность депутатов за прогулы и продолжить законодательное закрепление перехода ВСУ на стандарты НАТО. Будут рассмотрены законопроекты:

- 1008, об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация. 3 октября в Евросоюзе высказали обеспокоенность последствиями принятия этого закона;

- 1035-2, отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;

- 1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;

- 1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

- 0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО;

- 1081, об усовершенствовании порядка оказания административных услуг в сфере строительства и создании единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

- 1067, о законодательных изменениях и прекращении действия закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности в целях ускорения дерегуляции;

- 1209, 1210, об усовершенствовании администрирования налогов;

1152, об усилении ответственности за закупки за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарств;

2161, об усовершенствовании работы пограничной службы.

Также Рада планирует ратифицировать соглашение между Украиной и США об улучшении исполнения налоговых правил и применении положений закона США о налоговых требованиях для иностранных счетов.

4 октября Рада приняла закон, разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушку, но отложила снятие ограничений на прослушку и допрос депутатов, чтобы принять об этом отдельный законопроект.

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