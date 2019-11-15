Повестка Рады на сегодня: 35 законопроектов

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть 21 законопроект в первом чтении и 14 законопроектов во втором чтении. Повестка дня пленарного заседания опубликована на сайте парламента.
Постановления:
- 2394, об избрании глав, первых заместителей, секретарей и членов комитетов Рады IX созыва;
- 2324, об изменениях состава временной следственной комиссии по смене владельцев телеканалов;
- 2197, 2401, 2421, о назначении представителей Рады в конкурсную комиссию набсовета "Экспортно-кредитного агентства".
Первое чтение:
- 2300, о регулировании производства и оборота спирта;
- 1209, 1210 и альтернативные, об администрировании налогов;
- 2237 и альтернативный, об изменениях в законах в связи со снятием неприкосновенности;
- 2241, о рентной плате за добычу янтаря;
- 2078 и альтернативный, о ввозе в Украину транспортных средств (применение стандарта Евро-6 с 2025 года);
- 2043, о защите информации в информационно-телекоммуникационных системах;
- 1220, об устранении коллизий и пробелов в Законе о нотариате;
- 2015, о бесплатной правовой помощи жителям временно оккупированных территорий;
- 2113 и альтернативный, об ответственности судей за заведомо неправовые решения;
- 2276 и 2290, о процедуре банкротства;
- 2336, о противодействии политической коррупции;
- 1197, о праве военнослужащих ВМС и Воздушных сил на статус участника боевых действий;
- 2317, об улучшении администрирования акцизного налога;
- 2256, об усовершенствовании процедуры внесения изменений в уголовный и уголовно процессуальный кодексы, а также в кодекс административных правонарушений;
- 2275, о стабилизации системы общеобязательного соцстрахования;
- 2280, о планировании использования земель;
- 2155, об отсрочке вступления в действие закона об упрощении досудебного расследования отдельных категорий правонарушений;
- 2314, об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.
Повторное первое чтение:
- 1067, об отмене закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хоздеятельности.
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Второе чтение:
- 2116, об усовершенствовании деятельности ГБР;
- 1208-2, о Бюро финансовых расследований;
- 2102 и 2103, об изменениях в законодательстве в связи с ратификацией соглашения между Украиной и США о налоговых правилах;
- 0897, о получении документов разрешительного характера;
- 0898, об изменениях в Закон о научно-технической деятельности;
- 0942, о господдержке малого и среднего бизнеса;
- 0945, об упрощении лицензионных процедур для внешнеэкономической деятельности;
- 2045-1, о признании добровольцев ветеранами войны;
- 0887, о едином реестре осужденных за сексуальные преступления против детей и усилении ответственности за такие преступления;
- 0875, о мониторинге выбросов парниковых газов;
- 1233, об изменениях в трудовой кодекс, исключающих нормы, нарушающие права и законны и интересы работодателей;
- 2168, о госполитике в сфере труда и занятости;
- 0858, об изменениях в законодательстве для противодействия рейдерству.