Повестка Рады на сегодня: 35 законопроектов

Верховная Рада (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть 21 законопроект в первом чтении и 14 законопроектов во втором чтении. Повестка дня пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

Постановления:

- 2394, об избрании глав, первых заместителей, секретарей и членов комитетов Рады IX созыва;

- 2324, об изменениях состава временной следственной комиссии по смене владельцев телеканалов;

- 2197, 2401, 2421, о назначении представителей Рады в конкурсную комиссию набсовета "Экспортно-кредитного агентства".

Первое чтение:

- 2300, о регулировании производства и оборота спирта;

- 1209, 1210 и альтернативные, об администрировании налогов;

- 2237 и альтернативный, об изменениях в законах в связи со снятием неприкосновенности;

- 2241, о рентной плате за добычу янтаря;

- 2078 и альтернативный, о ввозе в Украину транспортных средств (применение стандарта Евро-6 с 2025 года);

- 2043, о защите информации в информационно-телекоммуникационных системах;

- 1220, об устранении коллизий и пробелов в Законе о нотариате;

- 2015, о бесплатной правовой помощи жителям временно оккупированных территорий;

- 2113 и альтернативный, об ответственности судей за заведомо неправовые решения;

- 2276 и 2290, о процедуре банкротства;

- 2336, о противодействии политической коррупции;

- 1197, о праве военнослужащих ВМС и Воздушных сил на статус участника боевых действий;

- 2317, об улучшении администрирования акцизного налога;

- 2256, об усовершенствовании процедуры внесения изменений в уголовный и уголовно процессуальный кодексы, а также в кодекс административных правонарушений;

- 2275, о стабилизации системы общеобязательного соцстрахования;

- 2280, о планировании использования земель;

- 2155, об отсрочке вступления в действие закона об упрощении досудебного расследования отдельных категорий правонарушений;

- 2314, об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

Повторное первое чтение:

- 1067, об отмене закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хоздеятельности.

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Второе чтение:

- 2116, об усовершенствовании деятельности ГБР;

- 1208-2, о Бюро финансовых расследований;

- 2102 и 2103, об изменениях в законодательстве в связи с ратификацией соглашения между Украиной и США о налоговых правилах;

- 0897, о получении документов разрешительного характера;

- 0898, об изменениях в Закон о научно-технической деятельности;

- 0942, о господдержке малого и среднего бизнеса;

- 0945, об упрощении лицензионных процедур для внешнеэкономической деятельности;

- 2045-1, о признании добровольцев ветеранами войны;

- 0887, о едином реестре осужденных за сексуальные преступления против детей и усилении ответственности за такие преступления;

- 0875, о мониторинге выбросов парниковых газов;

- 1233, об изменениях в трудовой кодекс, исключающих нормы, нарушающие права и законны и интересы работодателей;

- 2168, о госполитике в сфере труда и занятости;

- 0858, об изменениях в законодательстве для противодействия рейдерству.