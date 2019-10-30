Повестка Рады на сегодня: шесть законопроектов и переименования

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопросы ратификации, переименования, создания следственной комиссии и шесть законопроектов. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

В начале заседания Рада планирует ратифицировать соглашения об избежании двойного налогообложения с Великобританией, Малайзией и Кипром, затем - рассмотреть создание временной следственной комиссии по фактам массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года и ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительными органами.

В первом чтении парламент планирует рассмотреть четыре законопроекта:

- 2187, о сохранении культурных ценностей - предлагаются изменения о назначении руководителей учреждений культуры, находящихся на временно оккупированных территориях;

- 1122, об упорядочивании ценообразования и недопущении повышения тарифов на природный газ;

- 1155, об установлении моратория на сплошную вырубку лесов;

- 2173, о дополнительных гарантиях сохранения лесов.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть два законопроекта:

- 0873, о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона;

- 0939, об участии местных организаций партий в соответствующих местных выборах.

Также Рада рассмотрит переименование Переяслава-Хмельницкого в Переяслав и переименование трех сел.