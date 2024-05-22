Появились фото последствий российского удара по Чугуеву. Там восемь раненых – фото
В результате российского ракетного удара по Чугуеву Харьковской области восемь человек получили ранения. Фото последствий опубликовали украинские чрезвычайники и областная прокуратура.
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Взрыв в городе раздался около 08:00, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сразу сообщил, что ранения получила 21-летняя женщина.
"В результате удара повреждены многоэтажные дома. Повыбивало взрывной волной окна, вылетели двери, оконные рамы. Сколько именно построек повреждены – еще подсчитываем", – написал он.
Впоследствии количество пострадавших увеличилось до восьми, в том числе 28-летний и 67-летний мужчины и женщины 22, 41, 42, 55, 65, 77 лет.
В городе полностью разрушен детский сад, повреждены близлежащие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и т.д. По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами С-400 с территории Белгородской области.
- В ночь на 21 мая и утром россияне нанесли удары по Харькову: первый раз прилетело по зоне отдыха, второй – по объекту транспортной инфраструктуры.