Появились фото последствий российского удара по Чугуеву. Там восемь раненых – фото

Последствия российского удара по Чугуеву (Фото: Прокуратура)

В результате российского ракетного удара по Чугуеву Харьковской области восемь человек получили ранения. Фото последствий опубликовали украинские чрезвычайники и областная прокуратура.

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Взрыв в городе раздался около 08:00, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сразу сообщил, что ранения получила 21-летняя женщина.

"В результате удара повреждены многоэтажные дома. Повыбивало взрывной волной окна, вылетели двери, оконные рамы. Сколько именно построек повреждены – еще подсчитываем", – написал он.

Впоследствии количество пострадавших увеличилось до восьми, в том числе 28-летний и 67-летний мужчины и женщины 22, 41, 42, 55, 65, 77 лет.

В городе полностью разрушен детский сад, повреждены близлежащие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и т.д. По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами С-400 с территории Белгородской области.

Фото: прокуратура Харьковской области

Фото: прокуратура Харьковской области

Фото: прокуратура Харьковской области

Фото: ГСЧС