З'явилися фото наслідків російського удару по Чугуєву. Там восьмеро поранених – фото
Унаслідок російського ракетного удару по Чугуєву Харківської області восьмеро людей дістали поранення. Фото наслідків опублікували українські надзвичайники й обласна прокуратура.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Вибух у місті пролунав близько 08:00, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов одразу повідомив, що поранень зазнала 21-річна жінка.
"Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхові будинки. Повибивало вибуховою хвилею вікна, повилітали двері, віконні рами. Скільки саме будівель пошкоджені – ще підраховуємо", – написав він.
Згодом кількість постраждалих збільшилася до восьми, з-поміж них 28-річний та 67-річний чоловіки та жінки 22, 41, 42, 55, 65, 77 років.
У місті повністю зруйновано дитячий садок, пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо. За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території Білгородської області РФ.
- У ніч проти 21 травня та зранку росіяни завдали ударів по Харкову: перший раз прилетіло по зоні відпочинку, другий – по об'єкту транспортної інфраструктури.