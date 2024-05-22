З'явилися фото наслідків російського удару по Чугуєву. Там восьмеро поранених – фото

Наслідки російського удару по Чугуєву (Фото: Прокуратура)

Унаслідок російського ракетного удару по Чугуєву Харківської області восьмеро людей дістали поранення. Фото наслідків опублікували українські надзвичайники й обласна прокуратура.

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Вибух у місті пролунав близько 08:00, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов одразу повідомив, що поранень зазнала 21-річна жінка.

"Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхові будинки. Повибивало вибуховою хвилею вікна, повилітали двері, віконні рами. Скільки саме будівель пошкоджені – ще підраховуємо", – написав він.

Згодом кількість постраждалих збільшилася до восьми, з-поміж них 28-річний та 67-річний чоловіки та жінки 22, 41, 42, 55, 65, 77 років.

У місті повністю зруйновано дитячий садок, пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо. За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території Білгородської області РФ.

Фото: прокуратура Харківської області

Фото: прокуратура Харківської області

Фото: прокуратура Харківської області

Фото: ДСНС