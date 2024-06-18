Появились характеристики украинского дрона "Булава" – аналога российского "Ланцета"

В брошюре он назван Mace, но надпись на крыльях прямо говорит, что его оригинальное название именно украинское – "Булава"

Украинский дрон Масе (Булава) - фото: Defense Express

Украинская компания UAC на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 во Франции представила беспилотник Mace ("Булава"), считающийся аналогом российского дрона-камикадзе "Ланцет". Об этом с места сообщает Defense Express.

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Компания-производитель отмечает, что задачи, которые должен выполнять этот дрон, и аэродинамическое решение с Х-образным оперением – это то, что делает Mace похожим на "Ланцет".

Что касается названия, то в брошюре он назван Mace, но надпись на крыльях прямо говорит, что его оригинальное название именно украинское – "Булава", передают журналисты.

В публичном доступе также появились характеристики украинского дрона:

→ общий взлетный вес – 11 кг, из которых на боевую часть приходится 3,6 кг. Боевая часть дрона – комбинированная и сочетает в себе кумулятивную, пробивную и термобарическую;

→ при крейсерской скорости в 100 км/ч дрон может находиться в воздухе более 50 минут, мотор на дроне – электрический;

→ размах крыльев составляет около 1,6 метра при общей длине дрона около 1,5 метра;

→ как днем, так и ночью Mace может использовать машинное зрение с автоматическим обнаружением и сопровождением цели. Кроме того, демонстрирует высокую устойчивость к РЭБ;

→ дрон фиксирует спуфинг, имеет шифрованный канал передачи данных, а также использует MESH-технологию (ретрансляцию), позволяющую реализовать дальность удара более чем на 60 км. Также речь идет и об объединении в единый контур с разведывательными дронами.

О том, что Украина запустила серийное производство аналогов "шахедов", глава Минстратегпрома заявил в ноябре 2023 года. Тогда, по его словам, речь шла о производстве десятков дронов в месяц.

19 февраля 2024 года представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил, что Украина разработала аналог "Ланцета", он нужен прежде всего для нарушения логистики оккупантов.

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