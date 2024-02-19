Украина разработала аналог "Ланцетов". ВСУ: Это в первую очередь для работы по логистике

Бородин заявил, что Силам обороны нужно бить по логистике и командным пунктам россиян

Дрон-камикадзе "Ланцет" (Фото: скриншот с видео)

Аналог российских дронов-камикадзе "Ланцет", которые скоро появятся в Силах обороны, нужны в первую очередь для нарушения логистики оккупантов. Об этом сообщил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, если у военных будет больше средств для ударов по логистическим маршрутам и командным пунктам, то это значительно снизит возможности врага.

"Само по себе уничтожение личного состава важно, но это для них не настолько ценный ресурс. Уничтожение логистики и командных пунктов более сложно восстановить, иногда невозможно", — сказал Бородин.

Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов". Он не смог точно спрогнозировать, когда эти дроны пойдут в серию, но, по его оценке, это вопрос нескольких месяцев.

Сбить этот БпЛА после того, как по наведению "Орлана" он уже направлен на цель, очень сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение типа Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и т.д.

В ноябре 2023 года стало известно, что российские оккупанты начали применять на фронте новую версию дронов-камикадзе "Ланцет", преодолевающих противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.

В ГУР говорят, что РФ расширяет производство "Ланцетов", но роспропаганда преувеличивает количество.

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