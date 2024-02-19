Україна розробила аналог "Ланцетів". ЗСУ: Це насамперед для роботи по логістиці

Бородін заявив, що Силам оборони потрібно бити по логістиці та командних пунктах росіян

Дрон-камікадзе "Ланцет" (Фото: скриншот з відео)

Аналог російських дронів-камікадзе "Ланцет", які незабаром з'являться в Силах оборони, потрібні насамперед для порушення логістики окупантів. Про це повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, якщо у військових буде більше засобів для ударів по логістичних маршрутах та командних пунктах, то це значно знизить можливості ворога.

"Саме собою знищення особового складу важливе, але це для них не настільки цінний ресурс. Знищення логістики та командних пунктів складніше відновити, іноді неможливо", — сказав Бородін.

Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе на кшталт російських "Ланцетів". Він не зміг точно спрогнозувати, коли ці дрони підуть у серію, але, за його оцінкою, це питання кількох місяців.

Збити цей БпЛА після того, як за наведенням "Орлана" він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння типу Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо.

У листопаді 2023 року стало відомо, що російські окупанти почали застосовувати на фронті нову версію дронів-камікадзе "Ланцет", що долають протикумулятивні грати та антидронові сітки.

У ГУР кажуть, що РФ розширює виробництво "Ланцетів", але роспропаганда перебільшує кількість.

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