З'явилися характеристики українського дрона "Булава" – аналога російського "Ланцета"

У брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська – "Булава"

Український дрон Масе (Булава) - фото: Defense Express

Українська компанія UAC на виставці оборонної промисловості Eurosatory 2024 у Франції представила безпілотник Mace ("Булава"), який вважається аналогом російського дрона-камікадзе "Ланцет". Про це з місця повідомляє Defense Express.

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Компанія-виробник зазначає, що задачі, які має виконувати цей дрон, і аеродинамічне рішення з Х-подібним оперенням – це те, що робить Mace схожим на "Ланцет".

Щодо назви, то у брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська – "Булава", передають журналісти.

У публічному доступі також з'явилися характеристики українського дрона:

→ загальна злітна вага – 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона – комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну;

→ за крейсерської швидкості у 100 км/год дрон може знаходитись у повітрі понад 50 хвилин, мотор на дроні – електричний;

→ розмах крил складає близько 1,6 метра при загальній довжині дрона близько 1,5 метра;

→ як вдень, так і вночі Mace може використовувати машинний зір з автоматичним виявленням і супроводженням цілі. Крім того, демонструє високу стійкість до РЕБ;

→ дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передання даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також йдеться і про об'єднання у єдиний контур із розвідувальними дронами.

Про те, що Україна запустила серійне виробництво аналогів "шахедів", глава Мінстратегпрому заявив у листопаді 2023 року. Тоді, за його словами, йшлося про виробництво десятків дронів на місяць.

19 лютого 2024 року представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив, що Україна розробила аналог "Ланцета", він потрібен насамперед для порушення логістики окупантів.

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