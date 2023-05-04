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Чехия – союзникам: Украине нужно дать практически все необходимое для победы в войне

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 10:46
Чехия – союзникам: Украине нужно дать практически все необходимое для победы в войне - Фото
Ян Липавский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что поставка "практически всех необходимых средств" для защиты от России является лучшей гарантией безопасности для Украины до вступления в НАТО. Об этом он рассказал Голосу Америки.

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Глава МИД отметил, что сейчас нужно искать пути, как обеспечить боеприпасами украинскую армию.

"Я считаю, что лучшей гарантией для Украины является предоставление ей практически всех необходимых средств, в которых она нуждается для защиты от российского империалистического вторжения", – сказал он.

По словам Липавского, необходимо работать над членством Украины в НАТО, поскольку это должно произойти.

"Я думаю, что мы должны серьезно обсудить это [членство Украины в НАТО]. Это произойдет не сразу, но однажды это произойдет, и мы должны быть к этому готовы. И мы тоже должны работать над этим", – отметил он.

Липавский отметил, что позиция по членству Украины в Альянсе будет обсуждаться на министерской встрече НАТО в Осло. Он призвал государства, являющиеся членами Альянса, быть "политически готовыми" по этому вопросу на Вильнюсском саммите.

"Безусловно, вопрос членства Украины в НАТО будет, но мы должны быть политически готовы показать знак того, что мы серьезно думаем об этом, что Европе нужны новые рамки безопасности. И НАТО должно серьезно рассматривать вопросы членства Украины", – сказал министр.

  • 30 апреля 2023 года президент Чехии Павел сказал, что государство вместе с союзниками будет искать способы увеличить поставки боеприпасов в Украину.
  • 2 мая Липавский заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году.

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Артем Джеріпа
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