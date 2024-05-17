Правительство уволило трех заместителей Кубракова
Фото: Мининфраструктуры

Кабинет министров на заседании 17 мая уволил трех заместителей экс-главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Речь идет о таких чиновниках:

→ Азархиной Александре Константиновне;

→ Васькове Юрии Юрьевиче;

→ Юрченко Анне Станиславовне.

Последняя, будучи на должности в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, занималась вопросами европейской интеграции.

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