Правительство уволило трех заместителей Кубракова

Фото: Мининфраструктуры

Кабинет министров на заседании 17 мая уволил трех заместителей экс-главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Речь идет о таких чиновниках:

→ Азархиной Александре Константиновне;



→ Васькове Юрии Юрьевиче;



→ Юрченко Анне Станиславовне.

Последняя, будучи на должности в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, занималась вопросами европейской интеграции.

Верховная Рада на заседании 9 мая уволила Александра Кубракова с должности главы Мининфраструктуры.

Один собеседник LIGA.net из фракции Слуга народа и двое из Голоса рассказали, что в дальнейшем ведомства разделят на два отдельных. Поэтому будут и два министра, кандидатуры пока не называют.

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