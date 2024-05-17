Уряд звільнив трьох заступників Кубракова

Фото: Мінінфраструктури

Кабінет міністрів на засіданні 17 травня звільнив трьох заступників ексголови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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Йдеться про таких чиновників:

→ Азархіну Олександру Костянтинівну;



→ Васькова Юрія Юрійовича;



→ Юрченко Ганну Станіславівну.

Остання, перебуваючи на посаді у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, займалася питаннями європейської інтеграції.

Верховна Рада на засіданні 9 травня звільнила Олександра Кубракова з посади глави Мінінфраструктури.

Один співрозмовник LIGA.net із фракції Слуга народу та двоє із Голосу розповіли, що надалі відомства розділять на два окремі. Тому буде й два міністри, кандидатури поки що не називають.

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