Уряд звільнив трьох заступників Кубракова
Кабінет міністрів на засіданні 17 травня звільнив трьох заступників ексголови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Йдеться про таких чиновників:
→ Азархіну Олександру Костянтинівну;
→ Васькова Юрія Юрійовича;
→ Юрченко Ганну Станіславівну.
Остання, перебуваючи на посаді у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, займалася питаннями європейської інтеграції.
- Верховна Рада на засіданні 9 травня звільнила Олександра Кубракова з посади глави Мінінфраструктури.
- Один співрозмовник LIGA.net із фракції Слуга народу та двоє із Голосу розповіли, що надалі відомства розділять на два окремі. Тому буде й два міністри, кандидатури поки що не називають.
Читайте також: "Це була помилка". Чому звільнили міністра Кубракова та чи повернеться він в уряд