Уряд звільнив трьох заступників Кубракова
Фото: Мінінфраструктури

Кабінет міністрів на засіданні 17 травня звільнив трьох заступників ексголови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Йдеться про таких чиновників:

→ Азархіну Олександру Костянтинівну;

→ Васькова Юрія Юрійовича;

→ Юрченко Ганну Станіславівну.

Остання, перебуваючи на посаді у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, займалася питаннями європейської інтеграції.

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