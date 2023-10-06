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Правительство все еще ищет нового министра культуры – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 23:57
Правительство все еще ищет нового министра культуры – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Кабинет министров все еще ищет кандидата на должность министра культуры и информационной политики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству.

У главы Кабмина в Раде поинтересовались, когда можно будет увидеть кандидатуру на должность главы Минкульта.

"Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата", – заявил Шмыгаль.

27 июня 2023 года Рада отправила министра культуры Александра Ткаченко в отставку. Решение поддержал 321 депутат.

Временным исполняющим обязанности министра культуры и информационной политики назначен Ростислав Карандеев.

  • 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.
  • Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке.

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Милана Головань
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александр ткаченкоМинкультДенис Шмыгаль
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