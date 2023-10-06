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Уряд все ще шукає нового міністра культури – Шмигаль

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 23:57
Уряд все ще шукає нового міністра культури – Шмигаль - Фото
Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Кабінет міністрів все ще шукає кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду.

У голови Кабміну в Раді поцікавилися, коли можна буде побачити кандидатуру на посаду голови Мінкульту.

"Щодо Міністерства культури ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата", – заявив Шмигаль.

27 червня 2023 року Рада відправила міністра культури Олександра Ткаченка у відставку. Рішення підтримав 321 депутат.

Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури й інформаційної політики призначено Ростислава Карандєєва.

  • 20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.
  • Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку.

Читайте також: "Пів року Мінкульт має не відсвічувати". Чому Зеленський попросив Ткаченка на вихід

Мілана Головань
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Денис Шмигальмінкультолександр ткаченко
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