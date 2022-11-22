Правительство Японии одобрило пакет экстренной помощи Украине на $2,57 млн: что в нем
Правительство Японии одобрило пакет экстренной помощи Украине на сумму $ 2,57 млн. В Украину в ближайшее время будут доставлены 250 электрогенераторов и несколько сотен систем освещения и отопления. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
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Все поставки согласованы с соответствующими министерствами и ведомствами Украины.
Это только первый транш экстренной помощи, до декабря ожидается новый пакет, отметил посол.
Кроме того, сообщил Корсунский, на завершающей стадии находится подготовка к отправке второго контейнера с "очень нужным грузом гуманитарной помощи", собранным украинцами Японии и посольством Украины.
- 11 ноября правительство Японии выделило $14 млн грантового финансирования на транспортировку украинского зерна в Сомали в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
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