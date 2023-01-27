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Правительство запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 17:17
Правительство запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин - Фото
Фото: Кабмин

Во исполнение решения СНБО правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Согласно постановлению, народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

"Уехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", – говорится в сообщении.

  • 26 января стало известно, что нардеп Николай Тищенко поехал в Таиланд для "встречи с украинской общиной". Это произошло на фоне решения СНБО о запрете частных поездок чиновников за границу.
  • В тот же день Тищенко выгнали из партии СН и с должности замглавы фракции. Нардеп в ответ заявил, что продолжит свою "командировку".
  • Сегодня Тищенко исключили из фракции Слуги народа.
Вадим Ребрина
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кабмин граница снбо
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