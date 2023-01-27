Правительство запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин

Во исполнение решения СНБО правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Согласно постановлению, народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

"Уехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", – говорится в сообщении.

26 января стало известно, что нардеп Николай Тищенко поехал в Таиланд для "встречи с украинской общиной". Это произошло на фоне решения СНБО о запрете частных поездок чиновников за границу.

В тот же день Тищенко выгнали из партии СН и с должности замглавы фракции. Нардеп в ответ заявил, что продолжит свою "командировку".

Сегодня Тищенко исключили из фракции Слуги народа.

Вадим Ребрина

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