Правительство запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин
27.01.2023, 17:17
Фото: Кабмин
Во исполнение решения СНБО правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Согласно постановлению, народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.
"Уехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", – говорится в сообщении.
- 26 января стало известно, что нардеп Николай Тищенко поехал в Таиланд для "встречи с украинской общиной". Это произошло на фоне решения СНБО о запрете частных поездок чиновников за границу.
- В тот же день Тищенко выгнали из партии СН и с должности замглавы фракции. Нардеп в ответ заявил, что продолжит свою "командировку".
- Сегодня Тищенко исключили из фракции Слуги народа.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии