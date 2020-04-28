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"Право президента". Экс-министр Загороднюк рассказал об увольнении и роли Ермака

"Право президента". Экс-министр Загороднюк рассказал об увольнении и роли Ермака - Фото
Андрей Загороднюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.04.2020, 12:02

Загороднюк считает, что Ермак влияет на позицию руководства страны, но при этом Зеленский принимает решения самостоятельно

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк считает, что его увольнение – это политическое решение президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Я могу сказать самое главное - это политическое решение. Президент имел на это право и реализовал его", - заявил Загороднюк. При этом, он уверяет, что у Зеленского не было претензий к его работе.

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По словам экс-министра, за его отставкой могут стоять "представители военного руководства", которым не нравилась позиция Загороднюка по реформированию министерства.

Также Загороднюк прокомментировал роль главы ОП Андрея Ермака в его увольнении. "Какого-то конкретного влияния на работу министерства он (Ермак – ред.) не оказывал, во всяком случае напрямую. Он оказывал влияние вообще на позицию руководства страны по поводу вопросов. Но я могу точно сказать, что решение принимает президент", - добавил экс-министр.

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Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский глава Минобороны Андрей Загороднюк андрей ермак
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