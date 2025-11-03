Правоохранители проверяют данные о "маньяке" на Оболони, но в полицию никто не обращался

Иллюстративное фото: Depositphotos

Киевские правоохранители проверяют информацию о возможных нападениях на женщин в Оболонском районе. Об этом сообщила столичная полиция.

"В социальных сетях сейчас распространяется сообщение о "маньяке", который якобы в темное время суток нападает на жительниц столицы и бьет их молотком по голове", – говорится в сообщении.

В публикации, которая распространяется в соцсетях, заявлено об 11 пострадавших, однако правоохранители отметили, что не получали никаких заявлений или сообщений по этому поводу.

Сейчас идет проверка: полицейские отметили, что связались с автором публикации и ожидают детали дела.

"Просим граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. В случае если вы владеете сведениями относительно указанных событий – обратитесь на спецлинию 102", – подытожили в ведомстве.