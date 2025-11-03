Правоохоронці перевіряють дані про "маніяка" на Оболоні, але до поліції ніхто не звертався
Київські правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливих нападів на жінок в Оболонському районі. Про це повідомила столична поліція.
"У соціальних мережах наразі шириться повідомлення про "маніяка", який нібито у темну пору доби нападає на мешканок столиці та бʼє їх молотком по голові", – йдеться у дописі.
У публікації, яка розповсюджується у соцмережах, заявлено про 11 постраждалих, однак правоохоронці наголосили, що не отримували жодних заяв або повідомлень стосовно цього.
Наразі триває перевірка: поліціянти зазначили, що зв'язались з авторкою публікації та очікують на деталі справи.
"Просимо громадян довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. У разі якщо ви володієте відомостями щодо зазначених подій – зверніться на спецлінію 102", – підсумували у відомстві.
- У жовтні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за стрілянину у барі у кварталі Новопечерські Липки у центрі Києва.
Коментарі (0)