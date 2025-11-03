Правоохоронці перевіряють дані про "маніяка" на Оболоні, але до поліції ніхто не звертався

Ілюстративне фото: Depositphotos

Київські правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливих нападів на жінок в Оболонському районі. Про це повідомила столична поліція.

"У соціальних мережах наразі шириться повідомлення про "маніяка", який нібито у темну пору доби нападає на мешканок столиці та бʼє їх молотком по голові", – йдеться у дописі.

У публікації, яка розповсюджується у соцмережах, заявлено про 11 постраждалих, однак правоохоронці наголосили, що не отримували жодних заяв або повідомлень стосовно цього.

Наразі триває перевірка: поліціянти зазначили, що зв'язались з авторкою публікації та очікують на деталі справи.

"Просимо громадян довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. У разі якщо ви володієте відомостями щодо зазначених подій – зверніться на спецлінію 102", – підсумували у відомстві.