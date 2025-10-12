До семи років загрожує стрільцю у барі на Новопечерських Липках – поліція

Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за стрілянину у барі у кварталі "Новопечерські Липки" у центрі Києва. Про це написав відділ комунікації столичної поліції.

За даними слідства, подія відбулась минулими вихідними на території приватного закладу у Печерському районі: між відпочиваючими з різних двох різних компаній сталась словесна перепалка та штовханина через дівчину – після цього один з учасників дістав зброю та здійснив "декілька хаотичних пострілів" у бік суперника, однак обійшлось без постраждалих.

"Слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань у місті Києві розшукали та затримали стрілка – ним виявився 30-річний киянин. Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет та набої до нього", – зауважують у повідомленні.

Фігуранту повідомили про підозру за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Йому загрожує до семи років тюрми.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція