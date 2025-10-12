До семи лет грозит стрелку в баре на Новопечерских Липках – полиция

Правоохранители задержали 30-летнего Киевлянина по подозрению в хулиганстве, совершенном с применением оружия

Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине за стрельбу в баре в квартале "Новопечерские Липки" в центре Киева. Об этом написавший отдел коммуникации столичной полиции.

По данным следствия, событие произошло в минувшие выходные на территории частного заведения в Печерском районе: между отдыхающими из разных двух разных компаний произошла словесная перепалка и потасовка из-за девушки – после этого один из участников достал оружие и совершил "несколько хаотичных выстрелов" в сторону соперника, однако обошлось без пострадавших.

"Следователи Печерского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в городе Киеве разыскали и задержали стрелка – им оказался 30-летний киевлянин. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли орудие совершения преступления – травматический пистолет и патроны к нему", – отмечают в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Ему грозит до семи лет тюрьмы.

