Правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации, идет обыск: фото
Правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро. Главой ГСА сейчас является Алексей Сальников.
По данным следствия, он получил от представителя коммерческого предприятия $7500.
Из них $5000 чиновник должен был передать судьям за вынесение решения, а остальное оставить себе за услуги посредника, пишет НАБУ.
В дальнейшем глава ГСА обещал "посодействовать" в вынесении решения судьями, в том числе и через привлечение к этому на тот момент председателя Верховного Суда Всеволода Князева, утверждает ведомство.
Однако после задержания Князева, Сальников якобы начал уклоняться от решения вопроса. В то же время он и "не собирался" возвращать им полученную коррупционную сумму, отмечает НАБУ.
По месту работы главы ГСА проводится обыск.
Его обвиняют в покушении на уголовное правонарушение, мошенничестве и подстрекательстве к преступлению.
Также НАБУ публикует фото с места обыска.
- 20 апреля 2022 года Сальников был назначен главой ГСА – государственной институции, осуществляющей организационное и финансовое обеспечение деятельности органов судебной власти.
- 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.
- 16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
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