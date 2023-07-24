UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации, идет обыск: фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 12:24
Правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации, идет обыск: фото - Фото
Алексей Сальников (Фото: sud.ua)

Правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро. Главой ГСА сейчас является Алексей Сальников.

По данным следствия, он получил от представителя коммерческого предприятия $7500.

Из них $5000 чиновник должен был передать судьям за вынесение решения, а остальное оставить себе за услуги посредника, пишет НАБУ.

В дальнейшем глава ГСА обещал "посодействовать" в вынесении решения судьями, в том числе и через привлечение к этому на тот момент председателя Верховного Суда Всеволода Князева, утверждает ведомство.

Однако после задержания Князева, Сальников якобы начал уклоняться от решения вопроса. В то же время он и "не собирался" возвращать им полученную коррупционную сумму, отмечает НАБУ.

По месту работы главы ГСА проводится обыск.

Его обвиняют в покушении на уголовное правонарушение, мошенничестве и подстрекательстве к преступлению.

Также НАБУ публикует фото с места обыска.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ
  • 20 апреля 2022 года Сальников был назначен главой ГСА – государственной институции, осуществляющей организационное и финансовое обеспечение деятельности органов судебной власти.
  • 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.
  • 16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: Экс-председатель Верховного Суда Князев заявил, что деньги у него дома "оставили друзья"

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
набусапкорупциягосударственная судовая администрацияалексей сальников
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 