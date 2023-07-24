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Правоохоронці викрили главу Державної судової адміністрації, йде обшук – фото

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 12:24
Правоохоронці викрили главу Державної судової адміністрації, йде обшук – фото - Фото
Олексій Сальніков (Фото: sud.ua)

Правоохоронці викрили главу Державної судової адміністрації на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро. Главою ДСА наразі є Олексій Сальніков.

За даними слідства, він отримав від представника комерційного підприємства $7500.

З них $5000 посадовець нібито мав передати суддям за винесення рішення, а решту залишити собі за послуги посередника, пише НАБУ.

В подальшому глава ДСА обіцяв "посприяти" у винесенні рішення суддями, зокрема, й через залучення до цього на той момент голови Верховного Суду Всеволода Князєва, стверджує відомство.

Однак після затримання Князєва, Сальніков нібито почав ухилятися від розв'язання питання. Водночас він і "не мав намір" повертати ним отриману корупційну суму, зауважує НАБУ.

Наразі за місцем роботи глави ДСА проводиться обшук.

Його звинувачують у замаху на кримінальне правопорушення, шахрайстві та підбурюванні до злочину.

Також НАБУ публікує фото з місця обшуку.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ
  • 20 квітня 2022 року Сальніков був призначений главою ДСА – державної інституції, що здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади.
  • 15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.
  • 16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Читайте також: Ексголова Верховного Суду Князєв заявив, що гроші у нього вдома "залишили друзі"

Артем Джеріпа
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НАБУкорупціяСАПдержавна судова адміністраціяОлексій Сальніков
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