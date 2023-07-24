Правоохоронці викрили главу Державної судової адміністрації, йде обшук – фото

Правоохоронці викрили главу Державної судової адміністрації на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро. Главою ДСА наразі є Олексій Сальніков.

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За даними слідства, він отримав від представника комерційного підприємства $7500.

З них $5000 посадовець нібито мав передати суддям за винесення рішення, а решту залишити собі за послуги посередника, пише НАБУ.

В подальшому глава ДСА обіцяв "посприяти" у винесенні рішення суддями, зокрема, й через залучення до цього на той момент голови Верховного Суду Всеволода Князєва, стверджує відомство.

Однак після затримання Князєва, Сальніков нібито почав ухилятися від розв'язання питання. Водночас він і "не мав намір" повертати ним отриману корупційну суму, зауважує НАБУ.

Наразі за місцем роботи глави ДСА проводиться обшук.

Його звинувачують у замаху на кримінальне правопорушення, шахрайстві та підбурюванні до злочину.

Також НАБУ публікує фото з місця обшуку.

20 квітня 2022 року Сальніков був призначений главою ДСА – державної інституції, що здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади.

15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.

16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

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