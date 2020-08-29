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Представитель Зеленского в КСУ: Президент должен своим указом уволить Сытника

29.08.2020, 16:00
Представитель Зеленского в КСУ: Президент должен своим указом уволить Сытника - Фото
Федор Вениславский (Фото - пресс-служба президента)

Вениславский говорит, что вопрос об увольнении директора НАБУ Сытника - сложный, но это не блокирует работу самого Бюро

Издать указ об увольнении Артема Сытника с поста директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сейчас может лишь президент Владимир Зеленский. Такое мнение в комментарии Суспільному высказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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По его словам, с юридической точки зрения Сытник больше не может исполнять полномочия, поскольку указ о его назначении утратил силу, но как прекратить трудовые отношения с ним - "очень сложный вопрос".

"Самый первый вариант – президент должен издать указ об увольнении главы НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем - пока я не могу сказать", - заявил он.

Он отметил, что Сытник в 2015-м был назначен на должность указом президента и другого субъекта, который вправе его увольнять, кроме президента, Вениславский сейчас не видит.

Юрист добавил, что необходимо изменить процедуру назначения руководства НАБУ: самый быстрый путь   внести изменения в закон о НАБУ, "более стратегический"    внести изменения и в закон, и в Конституцию.

Вениславский также считает, что работа НАБУ не будет заблокирована из-за решения КСУ по Сытнику.

"Заблокирована только работа директора НАБУ, поскольку его полномочия прекращены. Кто будет выполнять эти полномочия - вопрос открытый. Скорее всего - его первый заместитель",  — подытожил он.

Суть коллизии в процедуре назначения главы НАБУ. Согласно закону о НАБУ, директора Бюро назначает президент из двух или трех кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Однако такие полномочия президента не предусмотрены Конституцией, которая содержит в себе исключительный перечень полномочий главы государства.
  • 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначение Сытника главой НАБУ. В НАБУ назвали это решение политически мотивированным.
  • Судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение КСУ не означает, что Сытник уволен. Его действия в должности директора НАБУ, по мнению судьи, были абсолютно законными.
  • Сегодня в Офисе президента заявили, что ожидают нового конкурса на должность директора НАБУ.
Марк Сировой
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