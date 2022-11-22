Представители 20 иностранных стран приехали в Херсонскую область – видео

Представители 20 иностранных стран приехали в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, что происходит на деоккупированных территориях Украины. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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По его словам, Херсон посетили представители Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других государств.

"На руинах зданий, в городе-Герое Херсоне, ограбленном и лишенном коммунальных услуг из-за оккупантов, рассказал Миру о российской агрессии. О страданиях и героизме украинцев в Херсонской области", – написал Янушевич.

11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.

По состоянию на 17 ноября ВСУ освободили 198 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и вышли на рубеж реки.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона можно выехать из города на зиму. Варианты эвакуации.

Вадим Ребрина

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