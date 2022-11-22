UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Представители 20 иностранных стран приехали в Херсонскую область – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 17:58
Представители 20 иностранных стран приехали в Херсонскую область – видео - Фото
Скриншот с видео

Представители 20 иностранных стран приехали в Херсонскую область, чтобы своими глазами увидеть, что происходит на деоккупированных территориях Украины. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Херсон посетили представители Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других государств.

"На руинах зданий, в городе-Герое Херсоне, ограбленном и лишенном коммунальных услуг из-за оккупантов, рассказал Миру о российской агрессии. О страданиях и героизме украинцев в Херсонской области", – написал Янушевич.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон ярослав янушевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 