Премьер Чехии не против использовать замороженные активы РФ, но есть два условия

Андрей Бабиш (Фото: EPA / Olivier Matthus)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в целом страна могла бы поддержать идею использования замороженных активов, но только "при определенных условиях". Об этом он сказал, выступая перед журналистами, передает чешский телеканал CT24.

Условия Бабиша – учесть опасения Бельгии и не предоставлять финансовых гарантий. Вместе с тем чешский премьер выразил обеспокоенность, что использование замороженных активов неизбежно спровоцирует ответные действия России против Евросоюза, а это может сорвать мирные переговоры.

Бабиш подчеркнул, что чешское правительство поддерживает дальнейшую финансовую помощь Украине, но намекнул, что предпочел бы привлечь для этого заемные средства на финансовых рынках, а не использовать замороженные российские активы.

Он отметил, что дискуссия идет не о том, следует ли поддерживать Украину, а о том, как именно это сделать.