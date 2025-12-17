Премьер Чехии не против использовать замороженные активы РФ, но есть два условия
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в целом страна могла бы поддержать идею использования замороженных активов, но только "при определенных условиях". Об этом он сказал, выступая перед журналистами, передает чешский телеканал CT24.
Условия Бабиша – учесть опасения Бельгии и не предоставлять финансовых гарантий. Вместе с тем чешский премьер выразил обеспокоенность, что использование замороженных активов неизбежно спровоцирует ответные действия России против Евросоюза, а это может сорвать мирные переговоры.
Бабиш подчеркнул, что чешское правительство поддерживает дальнейшую финансовую помощь Украине, но намекнул, что предпочел бы привлечь для этого заемные средства на финансовых рынках, а не использовать замороженные российские активы.
Он отметил, что дискуссия идет не о том, следует ли поддерживать Украину, а о том, как именно это сделать.
- 6 декабря сообщалось, что Бельгия блокирует план А финансовой помощи Украине, а Венгрия – план Б.
- 16 декабря Politico сообщало, что Бельгия хочет еще больше дополнительных гарантий для использования активов РФ. Переговоры по репарационному кредиту для Украины за счет этих средств еще не завершены.
