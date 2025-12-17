Прем'єр Чехії не проти використовувати заморожені активи РФ, але є дві умови
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що загалом країна могла б підтримати ідею використання заморожених активів, але тільки "за певних умов". Про це він сказав, виступаючи перед журналістами, передає чеський телеканал CT24.
Умови Бабіша – врахувати побоювання Бельгії та не надавати фінансових гарантій. Водночас чеський прем'єр висловив занепокоєння, що використання заморожених активів неминуче спровокує відповідні дії Росії проти Євросоюзу, а це може зірвати мирні переговори.
Бабіш підкреслив, що чеський уряд підтримує подальшу фінансову допомогу Україні, але натякнув, що вважав би за краще залучити для цього позикові кошти на фінансових ринках, а не використовувати заморожені російські активи.
Він зазначив, що дискусія точиться не про те, чи слід підтримувати Україну, а про те, як саме це зробити.
- 6 грудня повідомлялося, що Бельгія блокує план А фінансової допомоги Україні, а Угорщина – план Б.
- 16 грудня Politico повідомляло, що Бельгія хоче ще більше додаткових гарантій для використання активів РФ. Переговори щодо репараційного кредиту для України за ці кошти ще не завершені.
