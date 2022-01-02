Премьер Чехии: Россия шантажирует Европу и показывает готовность к военному конфликту
Россия пытается шантажировать Европу поставками энергоносителей и демонстрирует готовность к военному конфликту. Об этом заявил в новогодней речи новый премьер-министр Чехии Петр Фиала, текст речи опубликовал iDNES.
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Он заявил, что 2022 год будет одним из самых трудных в истории Чехии. Среди главных вызовов он назвал пандемию коронавируса, рост цен на энергоносители и инфляцию.
Фиала напомнил, что некоторые экономисты заявляют: инфляцию не удастся сдержать, пока не будут взяты под контроль цены на энергоносители.
"С одной стороны, есть Россия, которая пытается шантажировать Европу и даже показывает, что она готова к вооруженному конфликту, а с другой стороны, есть крупные европейские государства, которые решили инвестировать в независимость от ископаемого топлива", – отметил он.
По словам Фиалы, эта тема требует международного решения. При этом он предостерег "популистов и политических спасителей", которые будут предлагать "простые решения" – от чего-то отказаться или откуда-то выйти.
"Это неправда. В конце концов, у сложных проблем никогда не бывает простых решений", – подчеркнул премьер.
- В Европе уже несколько месяцев наблюдается энергокризис, цены на газ бьют рекорды. Президент РФ Владимира Путина заявил, что если будет согласие на запуск еще несертифицированного российско-немецкого газопровода Северный поток-2, то газ "широким потоком пойдет в Европу, и цены на него упадут".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом такое заявление Путина.
- Также разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину, Кремль требует гарантий нерасширения НАТО на восток.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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