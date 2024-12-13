Премьер Финляндии - о возможном втягивании страны в войну: Боимся, но готовы к худшему
Премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что опасается втягивания его страны в войну, но убеждает: финны готовы к худшему сценарию. Об этом он заявил в интервью национальному вещателю Yle.
Отвечая на вопрос, боится ли он вступления Финляндии в войну, Орпо сказал: "Да, боюсь. То есть опустим слово "страх", но много раз коллеги спрашивают меня об этом за границей, и я говорю, что мы не боимся, но мы готовы к самому худшему".
Он отметил, что Россия уже третий год ведет захватническую войну против Украины, поэтому европейцы должны быть озабочены.
"Нас запугивают, но мы не боимся, мудрые готовятся. Это урок, который Финляндия извлекла из нашей истории", - подытожил он.
- 10 декабря 2024 года глава МИД Латвии заявила, что Россия не нападет на НАТО, слишком много осложнений в Украине.
- 12 декабря Орпо заявил, что международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину, диктатору Путину следует показать, что Россия не победит даже за столом переговоров.