Премьер Финляндии - о возможном втягивании страны в войну: Боимся, но готовы к худшему

Петтери Орпо признал, что финны должны быть обеспокоены, поскольку Россия уже три года ведет войну против Украины

Петтери Орпо (Фото: ЕРА)

Премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что опасается втягивания его страны в войну, но убеждает: финны готовы к худшему сценарию. Об этом он заявил в интервью национальному вещателю Yle.

Отвечая на вопрос, боится ли он вступления Финляндии в войну, Орпо сказал: "Да, боюсь. То есть опустим слово "страх", но много раз коллеги спрашивают меня об этом за границей, и я говорю, что мы не боимся, но мы готовы к самому худшему".

Он отметил, что Россия уже третий год ведет захватническую войну против Украины, поэтому европейцы должны быть озабочены.

"Нас запугивают, но мы не боимся, мудрые готовятся. Это урок, который Финляндия извлекла из нашей истории", - подытожил он.