Детали "сильного соглашения" для Украины неправильно выносить на публику – Рютте
Марк Рютте (Фото: Пресс-служба НАТО)

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что варианты мирного соглашения между Украиной и Россией следует обсуждать "за закрытыми дверями". Об этом он заявил в комментарии Голосу Америки.

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По словам Рютте, лучше не выносить в публичное пространство детали, которые могут стать частью "сильного соглашения" для Украины.

"Иначе я бы сделал Путина более осведомленным, чем хотелось бы. Зачем сейчас эти разговоры на телевидении. Делаем это за закрытой дверью, потому что иначе, когда он сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать ", – сказал генсек Альянса.

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