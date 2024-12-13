Детали "сильного соглашения" для Украины неправильно выносить на публику – Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что варианты мирного соглашения между Украиной и Россией следует обсуждать "за закрытыми дверями". Об этом он заявил в комментарии Голосу Америки.
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По словам Рютте, лучше не выносить в публичное пространство детали, которые могут стать частью "сильного соглашения" для Украины.
"Иначе я бы сделал Путина более осведомленным, чем хотелось бы. Зачем сейчас эти разговоры на телевидении. Делаем это за закрытой дверью, потому что иначе, когда он сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать ", – сказал генсек Альянса.
- 8 декабря 2024 года избранный президент США Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 11 декабря венгерский премьер Орбан провел телефонный разговор с Путиным. Венгерский премьер заявил, что это "самые опасные недели российско-украинской войны". На разговор отреагировал Зеленский. Он сказал, что "не надо играть на собственный имидж ценой единства" – нужно заботиться об общем успехе.
- Орбан заявил, что якобы предложил Украине рождественское прекращение огня, однако Зеленский якобы отверг это предложение. Советник президента ответил, что Украина не уполномочила Венгрию ни на что.