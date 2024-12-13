Деталі "сильної угоди" для України неправильно виносити на загал – Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що варіанти мирної угоди між Україною та Росією потрібно обговорювати "за зачиненими дверима". Про це він заявив у коментарі Голосу Америки.
За словами Рютте, краще не виносити на загал деталі, які потенційно можуть стати частиною "сильної угоди" для України.
"Інакше я б зробив Путіна більш обізнаним, ніж хотілося б. Навіщо зараз ці розмови на телебаченні. Робімо це за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити", – сказав генсек Альянсу.
- 8 грудня 2024 року обраний президент США Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.
- 11 грудня угорський прем'єр Орбан провів телефонну розмову з Путіним. Угорський прем’єр заявив, що це "найнебезпечніші тижні російсько-української війни". На розмову відреагував Зеленський. Він сказав, що "не треба грати на власний імідж коштом єдності" – потрібно дбати про спільний успіх.
- Натомість Орбан заявив, що нібито запропонував Україні різдвяне припинення вогню, однак Зеленський буцімто відкинув цю пропозицію. Радник президента відповів, що Україна не уповноважувала Угорщину ні на що.