Деталі "сильної угоди" для України неправильно виносити на загал – Рютте

Генсек НАТО аргументував це тим, що диктатор РФ Путін не має знати наступних кроків Заходу

Марк Рютте (Фото: Пресслужба НАТО)

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що варіанти мирної угоди між Україною та Росією потрібно обговорювати "за зачиненими дверима". Про це він заявив у коментарі Голосу Америки.

За словами Рютте, краще не виносити на загал деталі, які потенційно можуть стати частиною "сильної угоди" для України.

"Інакше я б зробив Путіна більш обізнаним, ніж хотілося б. Навіщо зараз ці розмови на телебаченні. Робімо це за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити", – сказав генсек Альянсу.