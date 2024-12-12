Премьер Финляндии: Путину нужно показать, что он не победит даже за столом переговоров

Финский премьер убежден, что сейчас не время сокращать поддержку Украины

Петтери Орпо (Фото: x.com/PetteriOrpo)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину. А диктатору Владимиру Путину нужно показать, что Россия не победит даже за столом переговоров, сказал он в интервью NHK.

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Орпо прокомментировал призыв новоизбранного президента США Дональда Трампа немедленно договориться о прекращении огня и начать переговоры. По словам финского премьер-министра, Украина в обязательном порядке должна присутствовать за столом переговоров.

"Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы укреплять ее позиции", – сказал финский премьер.

По его словам, сейчас не время сокращать поддержку Украины, а нужно наоборот наращивать и показать Путину, что он не может победить даже за столом переговоров.

Орпо отреагировал и на размещение северокорейских солдат в России, назвав его "очень опасным новым явлением в этой войне".