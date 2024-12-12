Прем'єр Фінляндії: Путіну треба показати, що він не переможе навіть за столом переговорів

Фінський прем'єр переконаний, що зараз не час скорочувати підтримку України

Петтері Орпо (Фото: x.com/PetteriOrpo)

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що міжнародна спільнота має продовжувати підтримувати Україну. А диктатору Володимиру Путіну слід показати, що Росія не переможе навіть за столом переговорів, сказав він в інтерв'ю NHK.

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Орпо прокоментував заклик новообраного президента США Дональда Трампа негайно домовитися про припинення вогню та розпочати переговори. За словами фінського прем'єр-міністра, Україна в обов'язковому порядку має бути присутньою за столом переговорів.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, щоб зміцнювати її позиції", – сказав фінський прем'єр.

За його словами, зараз не час скорочувати підтримку України, а треба навпаки нарощувати та показати Путіну, що він не може перемогти навіть за столом переговорів.

Орпо відреагував і на розміщення північнокорейських солдатів у Росії, назвавши його "дуже небезпечним новим явищем у цій війні".