Прем'єр Фінляндії: Путіну треба показати, що він не переможе навіть за столом переговорів
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що міжнародна спільнота має продовжувати підтримувати Україну. А диктатору Володимиру Путіну слід показати, що Росія не переможе навіть за столом переговорів, сказав він в інтерв'ю NHK.
Орпо прокоментував заклик новообраного президента США Дональда Трампа негайно домовитися про припинення вогню та розпочати переговори. За словами фінського прем'єр-міністра, Україна в обов'язковому порядку має бути присутньою за столом переговорів.
"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, щоб зміцнювати її позиції", – сказав фінський прем'єр.
За його словами, зараз не час скорочувати підтримку України, а треба навпаки нарощувати та показати Путіну, що він не може перемогти навіть за столом переговорів.
Орпо відреагував і на розміщення північнокорейських солдатів у Росії, назвавши його "дуже небезпечним новим явищем у цій війні".
- 8 грудня Дональд Трамп припустив, що Україна може не отримати стільки ж допомоги від США за нього.
- 11 грудня Reuters повідомило, що Трамп сказав Зеленському та Макрону, що хоче негайного припинення вогню.
- Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що після зустрічі Зеленського з Трампом є розуміння, що Трамп точно хоче припинити війну в Україні.
- 12 грудня Зеленський озвучив очікування українців від Трампа. За його словами, вони сподіваються, що завдяки силі Трампа вдасться досягти миру.