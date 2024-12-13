Прем'єр Фінляндії - про можливе втягування країни у війну: Боїмося, але готові до найгіршого
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо визнав, що побоюється втягнення його країни у війну, але переконує: фіни готові до найгіршого сценарію. Про це він заявив в інтерв'ю національному мовнику Yle.
Відповідаючи на запитання, чи боїться він вступу Фінляндії у війну, Орпо сказав: "Так, боюся. Тобто, опустімо слово "страх", але багато разів колеги запитують мене про це за кордоном, і я кажу, що ми не боїмося, але ми готові до найгіршого".
Він наголосив, що Росія вже третій рік веде загарбницьку війну проти України, тому європейці повинні бути стурбованими.
"Нас залякують, але ми не боїмося, мудрі готуються. Це урок, який Фінляндія винесла з нашої історії", - підсумував він.
- 10 грудня 2024 року глава МЗС Латвії заявила, що Росія не нападе на НАТО, надто багато ускладнень в Україні.
- 12 грудня Орпо заявив, що міжнародна спільнота має продовжувати підтримувати Україну, диктатору Путіну слід показати, що Росія не переможе навіть за столом переговорів.