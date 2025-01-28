Премьер Италии Мелони находится под следствие из-за освобождения подозреваемого МУС

Премьер подчеркнула, что не намерена уходить с поста и пока не получала официальных обвинений

Джорджия Мелони (Фото: x.com/GiorgiaMeloni)

Против премьер-министра Италии Джорджии Мелони начато расследование после решения правительства освободить ливийского полицейского, разыскиваемого Международным уголовным судом. Об этом Мелони сообщила в видеообращении в соцсети.

По словам итальянского премьера, против нее ведется расследование по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к совершению преступления. А также по подозрению в нецелевом использовании государственных средств.

"Я не поддамся шантажу, не позволю себя запугивать, и, возможно, именно поэтому меня, скажем так, не любят те, кто не хочет, чтобы Италия менялась и становилась лучше", – заявила Мелони в видео.

На прошлой неделе в Турине был задержан полицейский Усам Эльмасри Нджим. Перед этим МУС выдал ордер на его арест по подозрению в "преступлениях против человечности". Однако правительство Италии спустя несколько дней приняло решение освободить его и даже доставило Нджима итальянским государственным самолетом домой.

МУС потребовал объяснений от Италии, заявив, что не получал запроса на консультацию по этому вопросу.

Мелони отметила, что не обязана уходить в отставку. Она также подчеркнула, что нахождение под следствием не подразумевает ее вины и не означает, что последуют официальные обвинения.

Помимо итальянского премьера под следствием также находятся министр юстиции Карло Нордио, министр внутренних дел Маттео Пьянтедози и заместитель министра по вопросам разведки Альфредо Мантовано.

Мелони считает, что расследование инициировал адвокат Луиджи Ли Готти. На прошлой неделе он объявил, что подал жалобу на освобождение Нджима и использование официального самолета для его возвращения в Триполи.

Дело ведет тот же прокурор, который расследовал дело заместителя премьер-министра Маттео Сальвини на Сицилии по подозрению в похищении 100 мигрантов на борту судна, которое он заблокировал в море на почти три недели в 2019 году, отметила Мелони.

Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta! pic.twitter.com/Urg0QOis9V — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 28, 2025

11 декабря премьер Италии стала самым влиятельным человеком Европы по версии Politico. В рейтинге был и глава ОП Андрей Ермак.

3 января Мелони защитила Илона Маска. Она назвала его "гением, которого изображают монстром".