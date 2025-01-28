Прем'єрка Італії Мелоні перебуває під слідством через звільнення підозрюваного МКС

Прем'єрка підкреслила, що не має наміру залишати посаду і поки не отримувала офіційних звинувачень

Джорджія Мелоні (Фото: x.com/GiorgiaMeloni)

Проти прем'єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні розпочато розслідування після рішення уряду звільнити лівійського поліціянта, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд. Про це Мелоні повідомила у відеозверненні у соцмережі.

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За словами італійської прем'єрки, проти неї ведеться розслідування за звинуваченням у пособництві та підбурюванні до скоєння злочину. А також за підозрою у нецільовому використанні державних коштів.

"Я не піддамся шантажу, не дозволю себе залякувати, і, можливо, саме тому мене, скажімо так, не люблять ті, хто не хоче, щоб Італія змінювалася та ставала кращою", – заявила Мелоні у відео.

Минулого тижня в Турині було затримано поліціянта Усама Ельмасрі Нджима. Перед цим МКС видав ордер на його арешт за підозрою у "злочинах проти людяності". Проте уряд Італії через кілька днів ухвалив рішення звільнити його і навіть доставив Нджима італійським державним літаком додому.

МКС зажадав пояснень від Італії, заявивши, що не отримував запит на консультацію з цього питання.

Мелоні зазначила, що не зобов'язана йти у відставку. Вона також підкреслила, що перебування під слідством не має на увазі її провини та не означає, що будуть офіційні звинувачення.

Окрім італійської прем'єрки під слідством також перебувають міністр юстиції Карло Нордіо, міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі та заступник міністра з питань розвідки Альфредо Мантовано.

Мелоні вважає, що розслідування ініціював адвокат Луїджі Лі Готті. Минулого тижня він оголосив, що подав скаргу на звільнення Нджима та використання офіційного літака для його повернення до Триполі.

Справу веде той же прокурор, який розслідував справу заступника прем'єр-міністра Маттео Сальвіні на Сицилії за підозрою у викраденні 100 мігрантів на борту судна, яке він заблокував у морі майже на три тижні у 2019 році, зазначила Мелоні.

Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta! pic.twitter.com/Urg0QOis9V - Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 28, 2025

11 грудня прем'єрка Італії стала найвпливовішою людиною Європи за версією Politico. У рейтингу був голова ОП Андрій Єрмак.

3 січня Мелоні захистила Ілона Маска. Вона назвала його "генієм, якого зображують монстром".