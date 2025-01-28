Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2025 рік

192 парламентарі проголосували "за", 41 – "проти"

Прапор Італії (Фото: Depositphotos)

Італійський парламент проголосував закон, що дозволяє продовжити постачання зброї Україні до 31 грудня 2025 року. Про це повідомило італійське видання ANSA.

28 січня нижня палата парламенту підтримала рішення, котре раніше схвалив Сенат. 192 парламентарі проголосували "за", 41 – "проти".

Опозиція розділилася: проти закону виступили проросійські Рух п'яти зірок і Зелено-лівий альянс, але лівоцентристська Демократична партія й центристи Italia Viva та Azione були за.

Напередодні, 17 січня, міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з італійським колегою Гвідо Крозетто повідомив, що Україна невдовзі отримає пакет військової допомоги від Італії із сучасним озброєнням.

У вересні 2024 року міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що найближчим часом Рим передасть Україні другу батарею протиповітряної оборони SAMP-T.

У січні 2025-го президент Зеленський прибув до Італії та зустрівся з прем'єркою країни Мелоні. Зокрема, політики обговорили допомогу в захисті українських людей, міст і сіл від російських ударів, таких як завданий нещодавно по Запоріжжю.