Україна очікує на сучасне озброєння з Італії, яким завдаватиме ударів по РФ

Глава Міноборони Умєров зустрівся з італійським колегою Крозетто, той пообіцяв Україні пакет військової допомоги

Рустем Умєров та Гвідо Крозетто (Фото: Міноборони)

Україна невдовзі отримає пакет військової допомоги від Італії із сучасним озброєнням. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з главою італійського оборонного відомства Гвідо Крозетто.

"Головна новина – черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", – заявив Умєров.

Крозетто підтвердив підтримку України з боку Італії та наголосив на важливості розширення формату "Рамштайн".

Минулого тижня стало відомо, що Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених російських активів, зокрема, для купівлі систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.