Україна очікує на сучасне озброєння з Італії, яким завдаватиме ударів по РФ
Україна невдовзі отримає пакет військової допомоги від Італії із сучасним озброєнням. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з главою італійського оборонного відомства Гвідо Крозетто.
"Головна новина – черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", – заявив Умєров.
Крозетто підтвердив підтримку України з боку Італії та наголосив на важливості розширення формату "Рамштайн".
Минулого тижня стало відомо, що Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених російських активів, зокрема, для купівлі систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.
- У вересні 2024 року міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що найближчим часом Рим передасть Україні другу батарею протиповітряної оборони SAMP-T.
- У січні 2025-го президент Зеленський прибув до Італії та зустрівся з прем'єркою країни Мелоні. Зокрема, політики обговорили допомогу в захисті українських людей та міст і сіл від російських ударів, таких як завданий нещодавно по Запоріжжю.