Украина ожидает современного вооружения из Италии, чтобы наносить удары по РФ

Глава Минобороны Умеров встретился с итальянским коллегой Крозетто, тот пообещал Украине пакет военной помощи

Рустем Умеров и Гвидо Крозетто (Фото: Минобороны)

Украина вскоре получит пакет военной помощи от Италии с современным вооружением. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после встречи с главой итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто.

"Главная новость – очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу", – заявил Умеров.

Крозетто подтвердил поддержку Украины со стороны Италии и отметил важность расширения формата "Рамштайн".

На прошлой неделе стало известно, что Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности для покупки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.