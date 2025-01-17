Украина ожидает современного вооружения из Италии, чтобы наносить удары по РФ
Украина вскоре получит пакет военной помощи от Италии с современным вооружением. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после встречи с главой итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто.
"Главная новость – очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу", – заявил Умеров.
Крозетто подтвердил поддержку Украины со стороны Италии и отметил важность расширения формата "Рамштайн".
На прошлой неделе стало известно, что Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности для покупки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.
- В сентябре 2024 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ближайшее время Рим передаст Украине вторую батарею противовоздушной обороны SAMP-T.
- В январе 2025-го президент Зеленский прибыл в Италию и встретился с премьером страны Мелони. В частности, политики обсудили помощь в защите украинских людей и городов и сел от российских ударов, таких как нанесенный недавно по Запорожью.