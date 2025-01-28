Парламент Италии поддержал продление военной помощи Украине на 2025 год

192 парламентария проголосовали "за", 41 – "против"

Флаг Италии (Фото: Depositphotos)

Итальянский парламент принял закон, разрешающий продлить поставки оружия Украине до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщило итальянское издание ANSA.

28 января нижняя палата парламента поддержала решение, ранее одобренное Сенатом. 192 парламентария проголосовали "за", 41 – "против".

Оппозиция разделилась: против закона выступили пророссийские Движение пяти звезд и Зелено-левый альянс, но левоцентристская Демократическая партия и центристы Italia Viva и Azione были за.

Накануне, 17 января, министр обороны Рустем Умеров после встречи с итальянским коллегой Гвидо Крозетто сообщил, что Украина в скором времени получит пакет военной помощи от Италии с современным вооружением.

В сентябре 2024 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ближайшее время Рим передаст Украине вторую батарею противовоздушной обороны SAMP-T.

В январе 2025-го президент Зеленский прибыл в Италию и встретился с премьером страны Мелони. В частности, политики обсудили помощь в защите украинских людей, городов и сел от российских ударов, таких как нанесенный недавно по Запорожью.