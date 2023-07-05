Премьер Италии заявила о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины

Позиции Италии и Польши в основном совпадают – Варшава и Рим остаются на стороне Украины и выступают за предоставление Киеву гарантий безопасности. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Sky TG24.

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Цитируя премьера Польши Матеуша Моравецкого, Мелони отметила, что им "достаточно одного взгляда", чтобы понять, что у Рима и Варшавы будет общая позиция по многим вопросам, начиная с темы Украины.

"Позиции Италии и Польши по сути идентичны, мы стоим рядом с Украиной, рядом с защитой свободы народа, который удивляет мир. Мы будем продолжать быть на стороне Украины до тех пор, пока это необходимо, поддерживая ее на 360 градусов, мы полностью согласны с Польшей насчет необходимости реальных гарантий безопасности для Украины", – заявила Мелони.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

В начале июня 2023 года среди стран НАТО еще не было консенсуса относительно гарантий безопасности для Украины, писало издание Politicо.

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