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Премьер Италии заявила о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 15:33
Премьер Италии заявила о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины - Фото
Джорджа Мелони (Фото: EPA)

Позиции Италии и Польши в основном совпадают – Варшава и Рим остаются на стороне Украины и выступают за предоставление Киеву гарантий безопасности. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Sky TG24.

Цитируя премьера Польши Матеуша Моравецкого, Мелони отметила, что им "достаточно одного взгляда", чтобы понять, что у Рима и Варшавы будет общая позиция по многим вопросам, начиная с темы Украины.

"Позиции Италии и Польши по сути идентичны, мы стоим рядом с Украиной, рядом с защитой свободы народа, который удивляет мир. Мы будем продолжать быть на стороне Украины до тех пор, пока это необходимо, поддерживая ее на 360 градусов, мы полностью согласны с Польшей насчет необходимости реальных гарантий безопасности для Украины", – заявила Мелони.

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Оксана Житнюк
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италиягарантии безопасностиДжорджа Мелони
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