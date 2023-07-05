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Прем'єрка Італії заявила про необхідність реальних гарантій безпеки для України

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 15:33
Прем'єрка Італії заявила про необхідність реальних гарантій безпеки для України - Фото
Джорджа Мелоні (Фото: EPA)

Позиції Італії та Польщі здебільшого збігаються – Варшава та Рим залишаються на боці України та виступають за надання Києву гарантій безпеки. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, передає Sky TG24.

Цитуючи прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, Мелоні зазначила, що їм "достатньо одного погляду", щоб зрозуміти, що Рим і Варшава матимуть спільну позицію з багатьох питань, починаючи з теми України.

"Позиції Італії та Польщі по суті ідентичні, ми стоїмо поряд з Україною, поряд із захистом свободи народу, який дивує світ. Ми продовжуватимемо бути на боці України доти, доки це необхідно, підтримуючи її на 360 градусів, ми повністю згодні з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України", – заявила Мелоні.

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Оксана Житнюк
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італіягарантії безпекиДжорджа Мелоні
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