Прем'єрка Італії заявила про необхідність реальних гарантій безпеки для України
Позиції Італії та Польщі здебільшого збігаються – Варшава та Рим залишаються на боці України та виступають за надання Києву гарантій безпеки. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, передає Sky TG24.
Цитуючи прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, Мелоні зазначила, що їм "достатньо одного погляду", щоб зрозуміти, що Рим і Варшава матимуть спільну позицію з багатьох питань, починаючи з теми України.
"Позиції Італії та Польщі по суті ідентичні, ми стоїмо поряд з Україною, поряд із захистом свободи народу, який дивує світ. Ми продовжуватимемо бути на боці України доти, доки це необхідно, підтримуючи її на 360 градусів, ми повністю згодні з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України", – заявила Мелоні.
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.
- На початку червня 2023 року серед країн НАТО ще не було консенсусу щодо гарантій безпеки для України, писало видання Politicо.
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