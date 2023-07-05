Прем'єрка Італії заявила про необхідність реальних гарантій безпеки для України

Позиції Італії та Польщі здебільшого збігаються – Варшава та Рим залишаються на боці України та виступають за надання Києву гарантій безпеки. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, передає Sky TG24.

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Цитуючи прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, Мелоні зазначила, що їм "достатньо одного погляду", щоб зрозуміти, що Рим і Варшава матимуть спільну позицію з багатьох питань, починаючи з теми України.

"Позиції Італії та Польщі по суті ідентичні, ми стоїмо поряд з Україною, поряд із захистом свободи народу, який дивує світ. Ми продовжуватимемо бути на боці України доти, доки це необхідно, підтримуючи її на 360 градусів, ми повністю згодні з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України", – заявила Мелоні.

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

На початку червня 2023 року серед країн НАТО ще не було консенсусу щодо гарантій безпеки для України, писало видання Politicо.

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