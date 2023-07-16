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Премьер Израиля Нетаньяху попал в больницу. Говорит, что это просто обезвоживание

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 07:51
Премьер Израиля Нетаньяху попал в больницу. Говорит, что это просто обезвоживание - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером в субботу, 15 июля, попал в больницу с обезвоживанием. Его пресс-служба сообщила, что из-за его недомогания очередное заседание правительства отложили на понедельник.

73-летний Нетаньяху записал видео, находясь в больнице, в котором сказал: "Вчера я отдыхал на Кинарете [озеро на севере Израиля] – на солнце, без головного убора, без воды. Не самая лучшая идея".

Объяснив свое недомогание, он сказал, что прошел все необходимые медицинские проверки в больнице "Шиба" в городе Рамат-Ган и чувствует себя хорошо.

Затем он напомнил, что в Израиле стоит очень жаркая погода и призвал израильтян пить воду и проводить меньше времени на солнце.

Пресс-служба главы правительства Израиля уточнила, что во время отдыха Нетаньяху ощутил головокружение и был вынужден обратиться в больницу.

"Анализы в норме, никаких проблем не выявлено. Предварительное предположение – обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные обследования", – говорится в сообщении.

  • 12 июля президент Владимир Зеленский сказал, что приглашал Нетаньяху в Киев, но тот пока не воспользовался этой возможностью.
  • В конце июня Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины, в частности одобрить передачу системы противовоздушной обороны "Железный купол".

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Андрей Водяный
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Биньямин НетаньяхуИзраиль
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