Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу потрапив до лікарні. Каже, що це просто зневоднення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері в суботу, 15 липня, потрапив до лікарні зі зневодненням. Його пресслужба повідомила, що через його нездужання чергове засідання уряду відклали на понеділок.

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73-річний Нетаньягу записав відео, перебуваючи в лікарні, в якому сказав: "Учора я відпочивав на Кінареті [озеро на півночі Ізраїлю] – на сонці, без головного убору, без води. Не найкраща ідея".

Пояснивши своє нездужання, він сказав, що пройшов усі необхідні медичні перевірки у лікарні "Шиба" в місті Рамат-Ган і почувається добре.

Потім він нагадав, що в Ізраїлі стоїть надзвичайно спекотна погода і закликав ізраїльтян пити воду та проводити менше часу на сонці.

Пресслужба глави уряду Ізраїлю уточнила, що під час відпочинку Нетаньягу відчув запаморочення і був змушений звернутися до лікарні.

"Аналізи в нормі, жодних проблем не виявлено. Попереднє припущення – зневоднення. За рекомендацією лікарів прем'єр-міністр продовжує проходити додаткові обстеження", – йдеться в повідомленні.

12 липня президент Володимир Зеленський сказав, що запрошував Нетаньягу в Київ, але той поки що не скористався цією можливістю.

Наприкінці червня Нетаньягу відкинув заклики деяких вашингтонських законодавців та українських чиновників приєднатися до зусиль Заходу щодо озброєння України, зокрема схвалити передання системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

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