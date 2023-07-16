Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу потрапив до лікарні. Каже, що це просто зневоднення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері в суботу, 15 липня, потрапив до лікарні зі зневодненням. Його пресслужба повідомила, що через його нездужання чергове засідання уряду відклали на понеділок.
73-річний Нетаньягу записав відео, перебуваючи в лікарні, в якому сказав: "Учора я відпочивав на Кінареті [озеро на півночі Ізраїлю] – на сонці, без головного убору, без води. Не найкраща ідея".
Пояснивши своє нездужання, він сказав, що пройшов усі необхідні медичні перевірки у лікарні "Шиба" в місті Рамат-Ган і почувається добре.
Потім він нагадав, що в Ізраїлі стоїть надзвичайно спекотна погода і закликав ізраїльтян пити воду та проводити менше часу на сонці.
Пресслужба глави уряду Ізраїлю уточнила, що під час відпочинку Нетаньягу відчув запаморочення і був змушений звернутися до лікарні.
"Аналізи в нормі, жодних проблем не виявлено. Попереднє припущення – зневоднення. За рекомендацією лікарів прем'єр-міністр продовжує проходити додаткові обстеження", – йдеться в повідомленні.
- 12 липня президент Володимир Зеленський сказав, що запрошував Нетаньягу в Київ, але той поки що не скористався цією можливістю.
- Наприкінці червня Нетаньягу відкинув заклики деяких вашингтонських законодавців та українських чиновників приєднатися до зусиль Заходу щодо озброєння України, зокрема схвалити передання системи протиповітряної оборони "Залізний купол".
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