RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу потрапив до лікарні. Каже, що це просто зневоднення

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 07:51
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу потрапив до лікарні. Каже, що це просто зневоднення - Фото
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері в суботу, 15 липня, потрапив до лікарні зі зневодненням. Його пресслужба повідомила, що через його нездужання чергове засідання уряду відклали на понеділок.

73-річний Нетаньягу записав відео, перебуваючи в лікарні, в якому сказав: "Учора я відпочивав на Кінареті [озеро на півночі Ізраїлю] – на сонці, без головного убору, без води. Не найкраща ідея".

Пояснивши своє нездужання, він сказав, що пройшов усі необхідні медичні перевірки у лікарні "Шиба" в місті Рамат-Ган і почувається добре.

Потім він нагадав, що в Ізраїлі стоїть надзвичайно спекотна погода і закликав ізраїльтян пити воду та проводити менше часу на сонці.

Пресслужба глави уряду Ізраїлю уточнила, що під час відпочинку Нетаньягу відчув запаморочення і був змушений звернутися до лікарні.

"Аналізи в нормі, жодних проблем не виявлено. Попереднє припущення – зневоднення. За рекомендацією лікарів прем'єр-міністр продовжує проходити додаткові обстеження", – йдеться в повідомленні.

  • 12 липня президент Володимир Зеленський сказав, що запрошував Нетаньягу в Київ, але той поки що не скористався цією можливістю.
  • Наприкінці червня Нетаньягу відкинув заклики деяких вашингтонських законодавців та українських чиновників приєднатися до зусиль Заходу щодо озброєння України, зокрема схвалити передання системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Читайте також: "Не прирівнюйте нас до НАТО". Посол пояснив, чому Ізраїль не дає Україні зброю

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ІзраїльБеньямін Нетаньягу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 