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Премьер Польши: Россия проверяет, как далеко может зайти с Европой

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 07:47
Премьер Польши: Россия проверяет, как далеко может зайти с Европой - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - Facebook/MateuszMorawieckiPremier) Фото: Facebook/MateuszMorawieckiPremier

Россия своими действиями проверяет, как далеко может зайти с Европой, ее президент Владимир Путин использует силу на всех уровнях. Об этом написал в Facebook премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"Россия проверяет, как далеко она может зайти с Европой. Владимир Путин использует силу на всех уровнях. В том числе и в экономике", – написал он.

По словам Моравецкого, Путин понимает: его власть зависит от цен на газ.

"И он делает все, чтобы Европа зависела только от ее (России. – Ред.) поставок", – добавил премьер Польши.

Премьер Польши: Россия проверяет, как далеко может зайти с Европой

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Марк Сировой
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Матеуш Моравецкий владимир путин газ северный поток-2 вторжение войска россии
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