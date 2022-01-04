Премьер Польши: Россия проверяет, как далеко может зайти с Европой
04.01.2022, 07:47
Матеуш Моравецкий (фото - Facebook/MateuszMorawieckiPremier) Фото: Facebook/MateuszMorawieckiPremier
Россия своими действиями проверяет, как далеко может зайти с Европой, ее президент Владимир Путин использует силу на всех уровнях. Об этом написал в Facebook премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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"Россия проверяет, как далеко она может зайти с Европой. Владимир Путин использует силу на всех уровнях. В том числе и в экономике", – написал он.
По словам Моравецкого, Путин понимает: его власть зависит от цен на газ.
"И он делает все, чтобы Европа зависела только от ее (России. – Ред.) поставок", – добавил премьер Польши.
- В Европе уже несколько месяцев наблюдается энергокризис, цены на газ бьют рекорды. Путин заявил, что если будет согласие на запуск еще несертифицированного российско-немецкого газопровода Северный поток-2, то газ "широким потоком пойдет в Европу, и цены на него упадут".
- Также разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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