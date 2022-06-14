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Премьер Португалии: Дебаты о приеме Украины "могут расколоть Евросоюз" – FT

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14.06.2022, 13:34
Премьер Португалии: Дебаты о приеме Украины
Антониу Коста (Фото - EPA)

Премьер-министр Португалии Антониу Коста считает, что дебаты о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза могут "расколоть единство ЕС" и породить "ложные ожидания". Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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Коста сказал, что "рознь среди членов ЕС стала бы настоящим подарком Владимира Путина". 

"Лучшая поддержка, которую Европейский Союз может оказать Украине, – помочь сохранить ее цельность, а лучшее, что мы можем ей предложить, – это единство всей Европы", — полагает премьер.

"Главное – не юридические дебаты вокруг Украины, а практические поставки", — добавил он.

Коста заявил, что его цель – на следующем Совете Европы "сформулировать ясное обязательство о поддержке прямо сейчас и создать на долгую перспективу платформу для содействию восстановлению Украины".

Коста также сказал, что он не выступал против статуса страны-кандидата для Украины, однако подчеркнул, что "конкретные и немедленные меры" более приортетны,  чем многолетние переговоры об отдаленной перспективе. По его мнению, такие переговоры могут "создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием". 

Ожидается, что 18 июня Еврокомиссия опубликует выводы о том, следует ли предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

  • 8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие.
  • Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.
  • По данным нескольких источников, Еврокомиссия поддержит рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но выдвинет условия, связанные с укреплением верховенства права и антикоррупционного законодательства.
Сергей Бережной
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поддержка Украины статус кандидата на вступление в Евросоюз Антониу Коста
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