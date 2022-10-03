Премьер Саксонии заявил, что у восточных немцев иное мнение о войне. Мельник ответил
Премьер-министр Саксония Михаэль Кречмер, один из "друзей Путина" в Германии, заявил, что восточные немцы имеют иную позицию по поводу российско-украинской войны.
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В интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerks Deutschland он заявил, что даже спустя 32 года после воссоединения Германии взгляды в восточных и западных землях не всегда совпадают, "в том числе взгляд на войну в Украине", и нужно толерантно относиться к этим отличиям.
"Эта война станет событием, которое войдет в коллективную память немцев как общий горький опыт", – заметил Кречмер.
Украинский дипломат Андрей Мельник, который до 23 сентября был послом Украины в Германии и неоднократно критиковал Кречмера за пророссийские высказывания, ответил и на этот раз.
"Нет, господин Кречмер, это не "восточные немцы" имеют "другую позицию" по поводу войны. Это вы имеете другую позицию по поводу массового убийцы Путина", – заявил Мельник в Twitter.
"Позор вам", – добавил он.
- Ранее Кречмер выступил за "скорую заморозку" войны, которую он называет "украинским конфликтом", и за продолжение поставок российских энергоносителей в Германию.
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