Премьер-министр Саксония Михаэль Кречмер, один из "друзей Путина" в Германии, заявил, что восточные немцы имеют иную позицию по поводу российско-украинской войны.

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В интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerks Deutschland он заявил, что даже спустя 32 года после воссоединения Германии взгляды в восточных и западных землях не всегда совпадают, "в том числе взгляд на войну в Украине", и нужно толерантно относиться к этим отличиям.

"Эта война станет событием, которое войдет в коллективную память немцев как общий горький опыт", – заметил Кречмер.

Украинский дипломат Андрей Мельник, который до 23 сентября был послом Украины в Германии и неоднократно критиковал Кречмера за пророссийские высказывания, ответил и на этот раз.

"Нет, господин Кречмер, это не "восточные немцы" имеют "другую позицию" по поводу войны. Это вы имеете другую позицию по поводу массового убийцы Путина", – заявил Мельник в Twitter.

"Позор вам", – добавил он.

Ранее Кречмер выступил за "скорую заморозку" войны, которую он называет "украинским конфликтом", и за продолжение поставок российских энергоносителей в Германию.

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Андрій Водяний

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